Es geht um Geld von Schweizer Agentur : Sturm widerspricht Vorwürfen

Köln Ex-Profiboxer steht in Köln unter anderem wegen Steuerhinterziehung vor Gericht.

Zum Prozess-Auftakt am Montag hatte sich Sturm zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Am Dienstag berichtete er dann über seinen Werdegang und gab an, derzeit ohne Vermögen zu sein. Zur Sache will er sich nach Angaben seiner Verteidiger in der kommenden Woche noch ausführlicher äußern. In Untersuchungshaft sitzt der Deutsch-Bosnier, dessen eigentlicher Name Adnan Catic lautet, seit April dieses Jahres.