Boxen: Krasser Außenseiter schlägt Joshua : „Dickerchen“ Ruiz sorgt für eine Sensation

New York Es ist eine der größten Überraschungen im Profiboxen: Außenseiter und Ersatzgegner Andy Ruiz jr. hat das für unmöglich Gehaltene vollbracht und Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua entthront.

Ruiz, 29 Jahre alter Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln, besiegte in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit in New York den britischen Champion Joshua durch technischen K.o. in der siebten Runde und ist jetzt Weltmeister der großen Verbände IBF, WBO und WBA sowie der weniger bedeutsamen IBO. „Wahnsinn. Davon habe ich geträumt. Ich kann es nicht glauben“, sagte der neue Champion.