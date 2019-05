IOC-Exekutive empfiehlt aber Ausschluss des Weltverbandes AIBA : Boxen bleibt olympisch

Lausanne IOC-Exekutive empfiehlt aber Ausschluss des Weltverbandes AIBA für 2020 in Tokio.

Boxen bleibt auch bei den Sommerspielen 2020 in Tokio im olympischen Programm, der Weltverband AIBA soll aber ausgeschlossen werden. Diese Kernpunkte erarbeitete die Exekutive des Internationalen Olympische Komitees auf ihrer Sitzung am Mittwoch in Lausanne. Die Maßnahmen sollen auf der IOC-Session vom 24. bis 26. Juni verabschiedet werden. An der Anzahl der Boxer von 286 Athleten werde sich ebenso wie an den acht Männer- und fünf Frauen-Kategorien in Tokio nichts ändern. Diese Entscheidungen traf das IOC auf der Grundlage des Berichts seiner Untersuchungskommission.