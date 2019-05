Großer Boxkampf im New Yorker Madison Square Garden : Joshua kämpft in New York gegen Ruiz

New York Im ersten Profikampf außerhalb seiner britischen Heimat tritt Box-Superstar Anthony Joshua in der Nacht zu Sonntag (4.30 Uhr MESZ/DAZN) im berühmten Madison Square Garden in New York gegen Andy Ruiz jr.

