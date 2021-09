Beachvolleyball : Borger/Sude im Beach-Finale - Gemeinsame Zukunft offen

Berlin Die an Position eins gesetzten Karla Borger und Julia Sude haben bei den deutsche Beachvolleyball-Meisterschaften das Endspiel erreicht.

Das Außenseiterteam Aulenbrock/Ferger (Oythe) hatte am Vorabend noch überraschend die Rekordmeisterin Laura Ludwig mit ihrer Interimspartnerin Leonie Körtzinger ausgeschaltet. Das Endspiel wird am Samstagabend (21.00 Uhr) erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Championats in einer Night Session unter Flutlicht ausgetragen.