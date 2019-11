Tischtennis-Asse : Boll und Ovtcharov scheiden chinesische Stars aus

Tischtennis-Ass Timo Boll ist in China ausgeschieden. Foto: Xue Yubin/XinHua/dpa.

Chengdu Die deutschen Tischtennis-Profis Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov sind beim World Cup in Chengdu jeweils an einem der chinesischen Topstars gescheitert.

Europameister Boll verlor im Viertelfinale in 1:4 Sätzen gegen den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong. Sein Nationalmannschafts-Kollege schied ebenfalls mit 1:4 gegen den Weltmeister und Olympiasieger Ma Long aus. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Ovtcharov hatte sich zuvor durch zwei Siege in der Gruppenphase sowie einen 4:3-Erfolg im Achtelfinale gegen den schwedischen Vizeweltmeister Mattias Falck von Werder Bremen in die Runde der besten Acht gekämpft.