Tischtennis : Boll und Franziska bei Top-16-Turnier im Halbfinale

Montreux Beim europäischen Top-16-Turnier im Tischtennis kommt es am Sonntag zur Neuauflage des WM-Halbfinals zwischen Rekord-Europameister Timo Boll und dem Schweden Truls Möregardh.

Boll (Borussia Düsseldorf) besiegte in Montreux am Genfer See zunächst den Schweizer Barish Moullet in 4:0 Sätzen und am Abend auch Wang Yang aus der Slowakei mit 4:1. Dadurch erreichte er genauso das Halbfinale wie Titelverteidiger Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken), der im Achtelfinale den Kroaten Tomislav Pucar (4:0) und im Viertelfinale den Griechen Panagiotis Gionis (4:1) schlug.