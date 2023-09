Tischtennis Boll überragt: Beide deutschen Teams im EM-Halbfinale

Der Rekord-Europameister gewann zunächst gegen Tomislav Pucar in 3:1 Sätzen. Nach zwei klaren Niederlagen von Duda und Walther brachte Boll das deutsche Team mit einem weiteren Sieg gegen Andrej Gacina (3:0) überhaupt erst wieder in dieses Viertelfinale zurück. In der entscheidenden fünften Partie siegte Duda mit 3:2 gegen Pucar, der zuletzt bei zwei Weltmeisterschaften gegen den deutschen Topspieler Ovtcharov gewonnen hatte.