Tischtennis-Team-WM Boll muss WM-Teilnahme absagen: „Bin wirklich enttäuscht“

Besonders bitter für Boll ist, dass er sich nach einer schweren Schulterverletzung im vergangenen Jahr gerade erst wieder in die Weltspitze zurückgekämpft hatte. Im Januar gewann er das internationale Turnier in Doha. In Busan wollte er sich eigentlich für einen Platz im deutschen Team für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris empfehlen. Doch statt das insgesamt 21. WM-Turnier seiner Karriere spielen zu können, verpasst er nun bereits seine dritte Weltmeisterschaft nach 2023 in Durban (Einzel) und 2022 in Chengdu (Team).