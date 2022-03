Tischtennis : Boll, Franziska und Mittelham siegen bei Grand-Smash

Nina Mittelham setzte sich in der ersten Runde gegen die Ägypterin Mariam Alhodaby mit 3:1 durch. Foto: Remy Gros/dpa

Singapur Timo Boll, Patrick Franziska und Mannschaftseuropameisterin Nina Mittelham haben beim ersten Grand-Smash-Turnier im Tischtennis die zweite Runde erreicht.

Rekord-Europameister Boll von Borussia Düsseldorf, der am Dienstag seinen 41. Geburtstag feierte, setzte sich in Singapur mit 3:2 (11:6, 10:12, 11:3, 5:11, 11:6) gegen den Brasilianer Gustavo Tsuboi durch.

Der Weltranglisten-16. Franziska (1. FC Saarbrücken) besiegte den Österreicher Daniel Habesohn vom Bundesliga-Club Post SV Mühlhausen souverän in 3:0 Sätzen. Mittelham (TTC Berlin Eastside) gewann gegen Mariam Alhodaby aus Ägypten mit 3:1. Ebenfalls eine starke Leistung bot der deutsche Nationalspieler Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) bei seinem 3:0-Sieg gegen den Ägypter Omar Assar.

Nur zwei Wochen nach dem größten Einzelerfolg ihrer Karriere zahlte Europas Top-16-Siegerin Han Ying (KTS Tarnobrzeg) den Preis für ihr Lospech und verlor in Singapur gegen die Olympia-Dritte Mima Ito aus Japan (1:3). Auch Ruwen Filus (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell) und Qualifikant Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) schieden am Samstag in der ersten Hauptrunde aus.