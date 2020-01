Tischtennis German Open : Boll bereit für Nummer eins der Welt - Ovtcharov souverän

Magdeburg Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov haben bei den German Open im Tischtennis das Achtelfinale erreicht. Der deutsche Aufsteiger Patrick Franziska ist dagegen schon draußen. Am Freitag steht ein Duell im Mittelpunkt.

Tischtennis-Star Timo Boll fordert bei den German Open die Nummer eins der Welt heraus. Nach seinem Auftaktsieg gegen den Nigerianer Quadri Aruna trifft der Europameister von Borussia Düsseldorf im Achtelfinale in Magdeburg auf den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong.

Gegen den Titelverteidiger aus China hat der 38-Jährige noch nie gewonnen. Aber auch gegen Aruna hatte er bei den Olympischen Spielen 2016 eine bittere Niederlage kassiert. Diesmal gewann Boll das Duell in 4:2 Sätzen.

An zwei der drei größten Überraschungen am Donnerstagabend waren ebenfalls zwei deutsche Spieler beteiligt. Bundesliga-Profi Benedikt Duda vom TTC Schwalbe Bergneustadt schlug in der ersten Hauptrunde den schwedischen WM-Zweiten Mattias Falck mit 4:3 und spielt jetzt gegen Zhao Zihao aus China. Der Weltranglisten-14. Patrick Franziska verlor dagegen mit 2:4 gegen den Japaner Mizuki Oikawa.