Olympia : Bogenschützin Kroppen in Tokio früh ausgeschieden

Bogenschützin Kroppen in Tokio früh ausgeschieden

Tokio Bogenschützin Michelle Kroppen hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelwettbewerb den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 25-Jährige vom SV GutsMuths Jena unterlag in der zweiten Runde mit 4:6 gegen Elena Osipowa vom Team des Russischen Olympischen Komitees.

Die Weltranglisten-Siebte, die in Berlin lebt, hatte in der ersten Runde zuvor noch souverän mit 6:0 gegen die Ukrainerin Lidija Sitschennikowa gewonnen. Kroppen holte bei den Sommerspielen im Team-Wettbewerb mit Charline Schwarz und Lisa Unruh zuvor am Sonntag die Bronzemedaille.