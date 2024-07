Olympische Spiele in Paris Bogenschützen hadern mit Quali-Verhältnissen - Unruh stark

Ab Sonntag fliegen die Pfeile in der großen Arena nebenan. „Es ist alles möglich“, sagte Bauer. Das habe auch die Weltmeisterschaft in Berlin im vergangenen Jahr gezeigt. Da hatten die deutschen Damen den Titel geholt. Dass ihr Bogen nach einer Gepäck-Panne bei der Anreise verspätet in Paris eintraf, sei schon ein kleiner Schreck gewesen, erklärte die 28-Jährige. In der Qualifikation nun habe es sie aber nicht mehr beeinflusst.