Volleyball „Bis mir alles weh tut“: Volleyballer Grozer weiter dabei

Ausnahme-Volleyballer Georg Grozer denkt noch lange nicht an ein Ende seiner Karriere. „Auf der Clubebene bleibe ich so lange, bis mir alles weh tut. Ich bin so vernarrt und so verliebt in den Sport, ich werde ewig weitermachen - auch wenn es später in der Seniorenliga ist. Volleyball wird immer ein Teil von mir bleiben“, sagte der 39-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.