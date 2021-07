Im Halbfinale gegen Mouz : BIG zieht in Finale der LoL Prime League ein

BIG zieht in Finale der LoL Prime League ein

Berlin Im Halbfinale der LoL Prime League kämpfen BIG und mousesports um den Einzug ins Finale. Dort wartet bereits Penta 1860. Die Teams für die EU Masters stehen fest.

„Es fühlt sich gut an, zu gewinnen. Die Spiele gegen Mouz machen immer am meisten Spaß“, sagte Tim „Keduii“ Willers von BIG im Interview nach dem Spiel. Die erste Partie der Best-of-Five-Serie im Halbfinale war hart umkämpft, am Ende holte sich BIG den Sieg. Davon ließ sich Mouz jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Der Frühlings-Vizemeister dominierte das zweite Spiel.