Titelverteidigung unmöglich : BIG wirft Mouz hochkant aus Playoffs der LoL Prime League

Grund zur Freude für Keduii: Mit seinem Team BIG besiegte er Mouz in den Playoffs der LoL-Liga Prime League. Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa

Berlin Überraschung gelungen: In der deutschsprachigen LoL-Liga Prime League hat BIG den amtierenden Meister Mouz mit einem eindeutigen 3:0 besiegt. Damit sind die Hamburger, die 2021 den Winter-Cup gewonnen hatten, in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.

Nach einer wackeligen Performance seitens BIG in der regulären Saison ging Mouz als klarer Favorit in die Best-of-Five-Serie. Die Hamburger erwischten auch den besseren Start, doch BIG ließ sich davon nicht unterkriegen und riss die Kontrolle nach 15 Minuten an sich.