Heroic am Ende zu stark : BIG verpasst vorerst Finalrunde in CS:GO Blast Spring Groups

Kopenhagen Gegen Heroic hat BIG im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier Blast Premier Spring Groups die Qualifikation zum Finalturnier vorerst verpasst.

Nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen zeigte sich BIG in der Play-In-Phase verbessert. Gegen das schwach aufgetretene Team Liquid, in der inoffiziellen Weltrangliste von „HLTV.org“ auf Rang vier geführt, gelang ein klares 2:0. In der entscheidenden Serie gegen Heroic nahm das Team zwar die zweite Karte mit, kassierte auf der dritten Karte trotz eines Comeback-Versuchs jedoch die Niederlage.

Die weiteren Plätze im Finalturnier gingen an Natus Vincere, das knapp ein Sensations-Aus gegen Complexity abwendete, sowie an Astralis. Der zweifache dänische Major-Gewinner zeigte sich in verbesserter Form, setzte sich gegen OG allerdings erst in der Verlängerung einer hart umkämpften dritten Karte durch.