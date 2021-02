Frühes Aus : BIG und Mouz scheitern in Gruppen der IEM Katowice in CS:GO

BIG und Mouz scheitern in Gruppen der IEM Katowice in CS:GO

Kattowitz/Berlin Das erste große CS:GO-Turnier des Jahres endet für BIG und mousesports mit einer Enttäuschung: Nach nur je zwei Serien im Hauptevent sind die beiden deutschen Vertreter schon wieder aus der IEM Katowice ausgeschieden. Am Ende reichte es bei beiden nicht einmal für eine einzige gewonnene Karte.

BIG war nach der inoffiziellen Weltrangliste von „HLTV.org“ als viertbestes Team der Welt in das Turnier gestartet, konnte aber die Hoffnungen am Ende nicht bestätigen. Nach einer Niederlage gegen Heroic verlor das Team das Duell der Berliner Organisationen gegen G2 Esports mit 0:2 (10:16; 12:16).

Auf der ersten Karte zeigte sich BIG zunächst wechselhaft. Zwar lag das Team mehrmals in Führung, ließ sich in der zweiten Hälfte mit acht verlorenen Runden in Folge aber leicht abfertigen. Auf der zweiten Karte sah es besser aus, doch nach einer 10:5-Führung gingen nach der Halbzeit nur noch zwei Runden an die Deutschen.