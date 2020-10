Sprout verpasst Upper Bracket : BIG souverän in Playoffs der CS:GO Dreamhack Open Fall

BIG souverän in Playoffs der CS:GO Dreamhack Open Fall

Stockholm Das Counter-Strike-Team von BIG steht in den Playoffs der Dreamhack Fall. Die Berliner Organisation besiegte in der Gruppenphase FaZe Clan und Godsent und sammelt damit weiter fleißig Punkte zur Major-Qualifikation.

FaZe hatte in der vergangenen Woche noch bei der IEM New York triumphiert, nun stoppte BIG den Lauf des Gegners und siegte mit 2:0. Der nächste Kontrahent, Godsent, ging gegen BIG auf der ersten Karte zunächst in Führung, zog aber dennoch den Kürzeren. Gegen das Team um Kevin „kRYSTAL“ Amend sicherte sich BIG die Serie mit 2:1.