League of Legends : BIG siegt gegen SK Prime im Halbfinale des Prime Super Cup

League of Legends

Berlin BIG steht im Finale des League-of-Legends-Turniers Prime Super Cup. Das Team hat sich im Halbfinale des Wettkampfs für den deutschsprachigen Raum gegen SK Gaming Prime durchgesetzt.

Im Duell um den Finaleinzug bei dem ligaübergreifenden Turnier trafen mit BIG und SK zwei der besten Erstligisten aus der Prime League aufeinander. SK hatte zuvor unter anderem Eintracht Spandau, BIG das Streamer-Team No Need Orga (NNO) eliminiert.

SK lag zum Auftakt lange in Führung, BIG drehte die Partie dann aber noch überraschend. Das zweite Spiel ging klar an die Berliner. SK wehrte den Matchpoint dann zwar ab, doch BIG holte sich in der folgenden vierten Partie die Serie.