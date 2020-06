Qualifikation zum CS:GO-Major : BIG nach erneutem Sieg gegen FaZe in Playoffs des cs_summit

BIG nach erneutem Sieg gegen FaZe in Playoffs des cs_summit

Beim cs_summit 6 können Teams wichtige Punkte zur Majorqualifikation sammeln. (Archivbild). Foto: Beyond The Summit/dpa

Berlin Wichtiger Schritt in der Qualifikation zum Rio-Major: BIG hat FaZe auch im vierten Aufeinandertreffen innerhalb kurzer Zeit geschlagen. Die Deutschen ließen dabei erneut wenig anbrennen.

Das Counter-Strike-Team der deutschen Organisation Berlin International Gaming steht in den Playoffs des cs_summit 6. Gegen FaZe Clan war BIG stets einen Schritt voraus und setzte sich souverän mit 2:0 (16:13; 16:9) durch.

FaZe hatte im entscheidenden Match nicht viel zu sagen. Auf der ersten Karte Dust2 kam BIG besser in die Partie. FaZe konnte zum Beginn der zweiten Hälfte zwar ausgleichen und kurzzeitig in Führung gehen, BIG hatte am Ende jedoch den längeren Atem.