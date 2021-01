Casting für BIG Academy : BIG-Manager: Mit CS:GO-Nachwuchs an Community zurückgeben

Die Berliner Organisation BIG mit Teammanager Christian Lenz investiert schon länger in den Nachwuchs, nun steht eine neue Generation des Academy-Teams an. Foto: BIG/dpa

Berlin Schon seit über zwei Jahren stellt BIG neben ihrem erfolgreichen Hauptteam auch ein Nachwuchsteam in CS:GO auf. Zum Beginn des Jahres sucht die Organisation nun eine neue Generation von Talenten.

Seit 2018 stellt die Berliner E-Sport-Organisation BIG in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) auch ein Academy-Team auf. Zum Beginn des Jahres wechselte ein Großteil der Nachwuchsspieler in Vollzeit zu anderen deutschen Profiteams.

Antwort: Wir müssen klar unterscheiden zwischen einem zweiten Team und einem Nachwuchsteam. Bei uns handelt es sich um ein Nachwuchsteam, was sich zum aktuellen Stand zum viertbesten Team in Deutschland entwickelt hat.

Das ist auch der Grund, warum wir dann den Reset gemacht haben. Unsere Spieler sind jetzt in Richtung Vollzeit gegangen, das ist das beste, was passieren konnte. Es gibt sehr viele Nachwuchsteams in Deutschland, die heißen einfach nur so, aber sind eigentlich keine.