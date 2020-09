CS:GO-Turnier : BIG im Viertelfinale der ESL Pro League

Köln Die beiden deutschen CS:GO-Organisation BIG und Mousesports stehen im Viertelfinale der ESL Pro League Saison 12. Auch Außenseiter Team Sprit aus Russland schafft überraschend den Sprung in die Playoffs.

BIG startete mit zwei Siegen in Folge und ohne verlorene Karte gut in das Turnier. Im dritten Spiel mussten sich die Deutschen dann dem ukrainischen Team NaVi knapp geschlagen geben. Nach einer weiter Niederlage in Spiel vier kam BIG wieder in Form und gewann die verbleibenden drei Gruppenspiele.