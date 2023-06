Counter-Strike BIG Academy gewinnt ESL Meisterschaft mit Hauptteam-Hilfe

Der Meistertitel gewährt BIG Academy einen Startplatz in den Play-Ins der IEM Cologne. Dass im Finale mit Karim „Krimbo“ Moussa und Marcel „hyped“ Köhn zwei Spieler aus der ersten Mannschaft antraten, dürfte taktische Gründe haben. BIG könnte so in Köln mit bis zu vier Spielern des Hauptteams antreten, das die Qualifikation durch das ESL World Ranking selbst noch nicht gesichert hat.