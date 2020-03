Bester Deutscher auf Rang elf : Deutsche Biathleten verpassen die Top Zehn in Nove Mesto

Nove Mesto Die deutschen Biathleten haben den Weltcup-Sprint in Nove Mesto/Tschechien ohne Top-Zehn-Resultat beendet. Im Rennen über 10 Kilometer lief am Freitagabend Johannes Kühn (Reit im Winkl) nach zwei Schießfehlern als bester DSV-Athlet auf den elften Rang.

Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hatte beim „Geister-Weltcup“ im Herzen Tschechiens am Donnerstag im Sprint triumphiert und gehört damit auch am Sonntag, wenn die beiden Massenstarts (11.45 und 13.45 Uhr) absolviert werden, zu den Favoritinnen. Davor finden am Samstag (14 und 17 Uhr) noch die Staffel-Wettbewerbe statt. In den kommenden zwei Wochen bestreiten die Biathleten zudem noch Rennen in Kontiolahti und Oslo.