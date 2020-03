Von Donnerstag bis Sonntag im finnischen Kontiolahti : Biathleten starten beim vorletzten Weltcup der Saison

Kontiolahti Nach den Geister-Rennen in Nove Mesto sind beim vorletzten Biathlon-Weltcup der Saison von Donnerstag bis Sonntag in Kontiolahti Zuschauer bisher zugelassen. „Wir können eh nichts daran ändern, ob Zuschauer zugelassen sind oder nicht.

Unsicher ist momentan auch, ob das Weltcup-Finale (20. bis 22. März) in Oslo wegen des Coronavirus abgesagt oder ohne Zuschauer ausgetragen wird. Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen sind seit Dienstag in Norwegen verboten. Sollten die Rennen am Holmenkollen gestrichen werden, wäre es möglich, dass die Skijäger in Finnland bleiben und dort die finalen Rennen austragen.