Heimweltcup in Ruhpolding : Biathleten bestätigen starke Form, Doll Dritter im Sprint

Heimweltcup in Ruhpolding

Ruhpolding Nawrath wird beim Heimweltcup in Ruhpolding Siebter.

Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat den deutschen Biathleten den vierten Podestplatz in Folge beschert. Der 29-Jährige aus Breitnau kam am Donnerstag beim Heimweltcup in Ruhpolding im Sprint über 10 Kilometer nach einer makellosen Schießleistung auf einen starken dritten Rang. Zu seinem zweiten Saisonsieg fehlten Doll, der vor Weihnachten im französischen Le Grand-Bornand im Sprint triumphiert hatte, zwölf Sekunden.