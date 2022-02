CS:GO-Turnier in Polen : Berliner Team G2 sichert sich Finaleinzug bei IEM Katowice

CS:GO-Turnier in Polen

Kattowitz Auch am zweiten Tag der K.o.-Runde bleibt das Counter-Strike-Team G2 Esports bei der IEM Katowice auf Titelkurs.

Mit einem 2:0-Sieg (16:12; 16:13) im Halbfinale gegen das ukrainisch-russisch besetzte Team Navi sicherte sich das die Mannschaft mit Sitz in Berlin ihren Platz im Finale.

„Es fühlt sich immer besonders an, gegen Navi bei einem Lan-Turnier zu gewinnen. Jetzt freue ich mich sehr aufs Finale“, sagte G2-Spieler Nemanja „huNter-“ Kovač nach dem Halbfinale. „2020 standen wir schon einmal in Finale, da allerdings leider ohne Zuschauer. Mit Menschen in der Arena wird das Finale morgen etwas besonders.“