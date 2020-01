Auf der Dreamhack Leipzig : Berlin und Gera gewinnen ESBD-Vereinspokal in LoL und CS:GO

Berlin und Gera gewinnen ESBD-Vereinspokal in LoL und CS:GO

Leipzig Große Bühne für Deutschlands beste E-Sport-Amateure: Beim zweiten ESBD-Vereinspokal im Rahmen der Dreamhack Leipzig sicherten sich Teams aus Berlin und Gera die Titel in League of Legends und CS:GO.

Sie sind die besten deutschen Amateurteams: Der 1. Berliner eSport Club und 07 Gera eSport haben den ESBD-Vereinspokal gewonnen. Vor knapp 200 Zuschauern wurden die Titel in League of Legends und Counter-Strike: Global Offensive auf der Dreamhack Leipzig ausgespielt.

Bereits im ersten Spiel der Best-of-3-Serie zeigten die Berliner, dass sie in diesem Jahr den Pokal in die Höhe stemmen wollen. Nach nicht einmal 23 Minuten ging das erste Match deutlich an die Hauptstädter.