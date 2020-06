Teamanteile von Spielern : Bericht: Valve stellt sieben CS:GO-Teams Ultimatum für Major

Bellevue Der Counter-Strike-Entwickler Valve hat einem Bericht zufolge bei sieben Mannschaften Interessenkonflikte für das kommende Major-Turnier festgestellt. Das berichtet „hltv.org“ unter Berufung auf E-Mails von Valve.

Dabei gehe es in drei Fällen um Anteile, die einzelne Spieler an einem jeweils anderem Team haben. Der bedeutendste Fall sei das brasilianische Team Yeah: Epitacio „TACO“ de Melo und Ricardo „dead“ Sinigaglia von MIBR, Marcelo „coldzera“ David von Team FaZe, sowie Wilton „zews“ Prado, der Trainer von Evil Geniuses, besitzen dem Bericht zufolge Anteile an Yeah. Nach eigenen Angaben treffen die vier Teilhaber aber keine Entscheidungen für das Team.