Boxen Bericht: Mega-Boxkampf zwischen Usyk und Fury im Winter

Beide Sportler posteten in den sozialen Medien ein Bild, auf dem ihre Köpfe, die Kampf-Ansetzung sowie das Wort „unterschrieben“ zu sehen sind. Zuvor hatte der US-Fernsehsender ESPN mit Bezug auf mehrere, namentlich aber nicht genannte Quellen am Freitag berichtet, dass Usyk und Fury einen Vertrag für einen Kampf in Saudi-Arabien unterzeichnet hätten. Demnach werde das in der Szene mit Spannung erwartete Duell am 23. Dezember oder im Januar 2024 stattfinden.