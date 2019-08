Welttour : Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch in Wien im Viertelfinale

Wien Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch zeigen nach langer Findungsphase aufsteigende Form.

Nach der verletzungsbedingten Karriere-Auszeit von Ludwigs Erfolgspartnerin Kira Walkenhorst war Anfang diesen Jahres die ehemalige Top-Hallenspielerin an die Seite der erfolgreichsten deutschen Beachvolleyballerin gerückt. „Wir haben sehr viel verändert, das bringt natürlich sehr viel Bewegung ins Team“, erklärte die 32 Jahre alte Kozuch zu den Problemen in den ersten Monaten.

Am Freitag bezwangen Ludwig/Kozuch beim Fünf-Sterne-Turnier auf der Wiener Donauinsel im Achtelfinale das brasilianische Duo Barbara/Fernanda, bei der WM vor einem Monat in Hamburg Fünfte, mit 2:0 (21:13, 29:27). Anders als in den Wochen zuvor konnte sich das Hamburger Duo nach einem souveränen ersten Satz auch in der engen Phase des zweiten Durchgangs durchsetzen.