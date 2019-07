Beachvolleyball-WM in Hamburg : Ludwig/Kozuch souverän weiter

Hamburg Beachvolleyball-Duo erreicht bei WM in Hamburg die Runde der letzten 32.

Nach dem vermeidbaren 1:2 gegen Carol/Maria Antonelli im zweiten Gruppenspiel ging das Team noch bis spätabends in die Analyse. "Gegen die Brasilianerinnen haben wir ein bisschen überdreht. Das wollten wir heute besser machen", sagte Ludwig. Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel sicherten sich die Hamburgerinnen sogar noch Platz eins vor den Brasilianerinnen. Zum Auftakt hatten Ludwig/Kozuch im Stadion am Rothenbaum einen Erfolg gegen die US-Amerikanerinnen Kelly Larsen/Emily Stockman (2:0) gefeiert.

Titelverteidigerin Ludwig, die bereits ihre achte WM bestreitet, und ihre weniger erfahrene Partnerin spielen erst seit sechs Monaten zusammen, daher gehören die beiden in Hamburg nicht zum Favoritenkreis. "Wir haben sehr, sehr viel trainiert in den letzten Wochen. Die Erfahrung, die muss über die Spiele kommen, über die Turniere. Unser großes Ziel ist es, konstant zu zeigen, was wir können", sagte Ludwig. "Wir sind hier schon konstanter als in den Turnieren zuvor, wir wollen unser Potenzial voll abrufen können", ergänzte Kozuch. Auf wen Ludwig/Kozuch am Mittwoch in der Runde der letzten 32 treffen, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.