Tokio 2021 : Beach-Volleyballerin Borger: Blick auf Olympia „ernüchternd“

Berlin Mit ihrem Startverzicht für das Turnier in Katar hatten Beach-Volleyballerin Karla Borger und Teamkollegin Julia Sude zuletzt eine heftige Debatte ausgelöst. Die Vorfreude auf Olympia ist verhalten.

Auf die Frage, ob sie sich auf Olympia in Japan freue, antwortete Borger in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“: „Ich weiß es noch nicht. Der Zauber der Olympischen Spiele, von dem ich immer geträumt habe und den ich 2016 in Rio kennengelernt habe: Dieser Zauber ist nicht da.“ Vielleicht komme er noch, vielleicht werde „alles supertoll, und wir liegen alle falsch. Aber gerade ist es ernüchternd“, sagte Borger. Sie hatte zuletzt mit ihrem Startverzicht mit Teamkollegin Julia Sude für das World-Tour-Turnier in Katar für Aufmerksamkeit gesorgt und heftige Debatten ausgelöst.