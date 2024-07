Beach Pro Tour Beach-Volleyball: Zwei deutsche Teams in Olympia-Form

Einen Tag zuvor hatten Svenja Müller und Cinja Tillmann ihre gute Form vor dem olympischen Turnier unter dem Eiffelturm bewiesen. Das ebenfalls in Hamburg trainierende Paar setzte sich in Wien im Finale gegen die Schweizerinnen Joana Mäder/Anouk Vergé-Dépré mit 21:14, 21:18 durch. Für das Duo war es der erste Sieg in der Turnierserie in dieser Saison. Die WM-Dritten von 2022 rückten in den Kreis der Medaillen-Kandidatinnen für Paris auf.