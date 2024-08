Turnier am Rothenbaum Beach-Volleyball: Müller/Tillmann auf Platz zwei in Hamburg

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler hatten nach ihrem Auftaktsieg am Donnerstag gegen die Schweizer Quentin Métral und Jonathan Jordan auf eine weitere Teilnahme am Turnier in der Hansestadt verzichtet. Bei einer Abwehraktion hatte sich der Blockspezialist Ehlers verletzt. Im Abschlussklassement belegten Ehlers/Wickler gemeinsam mit dem zweiten deutschen Paar Paul Henning/Maximilian Just den neunten Platz.