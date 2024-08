Elite16-Turnier am Rothenbaum Beach-Volleyball: Ludwigs internationale Karriere zu Ende

Nach ihrem Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris hatte die 38-jährige Ludwig angekündigt, ihre Karriere zu beenden. Nach dem internationalen Turnier in der Hansestadt tritt sie in der kommenden Woche bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorf endgültig ab. In Hamburg wird Ludwig nach den Finals am Sonntag offiziell verabschiedet.