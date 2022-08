European Championships : Beach-Volleyball-EM: Ehlers/Wickler letztes deutsches Team

Clemens Wickler (l) und Nils Ehlers stehen in München in der Runde der letzten Acht. Foto: Marius Becker/dpa

München Nils Ehlers und Clemens Wickler sind das letzte verbliebene deutsche Beach-Volleyball-Duo bei den Heim-Europameisterschaften in München.

Das in Hamburg trainierende Team gewann sein Achtelfinalspiel gegen die Schweizer Marco Krattiger und Florian Breer mit 21:15, 32:30 und steht in der Runde der letzten Acht am Samstag.