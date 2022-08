European Championships : Beach-Volleyball: Drei deutsche Frauen-Teams im Achtelfinale

München Drei deutsche Frauen-Teams haben auf direktem Weg das Achtelfinale bei der Beach-Volleyball-EM erreicht.

Karla Borger/Julia Sude, Chantal Laboureur/Sarah Schulz und Isabel Schneider/Sanda Ittlinger kamen in München in ihren zweiten Spielen jeweils zu ihren zweiten Siegen und qualifizierten sich für die Runde der letzten 16. Bei den Männern haben Nils Ehlers/Clemens Wickler und Robin Sowa/Lukas Pfretzschner noch Chancen auf das Achtelfinale, müssen dafür aber ihre Spiele in der Zwischenrunde gewinnen.