Beach-Volleyball Beach-Duo Ludwig/Lippmann verliert deutsches Duell bei EM

Bei Olympia in Paris waren Ludwig und Lippmann nach drei Niederlagen in der Gruppenphase früh ausgeschieden. Anschließend gab die 38 Jahre alte Ludwig bekannt, nach dieser Saison ihre Beach-Volleyball-Karriere zu beenden. Das derzeit beste deutsche Frauen-Duo Müller und Tillmann war in Paris ebenfalls dabei und scheiterte im Achtelfinale.Ludwigs frühere Spielpartnerin Margareta Kozuch ist derweil mit einem Sieg in die EM gestartet. Die 37-Jährige gewann mit Sarah Schneider gegen die Italienerinnen Margherita Bianchin und Claudia Scampoli mit 2:0 (21:16, 21:12).