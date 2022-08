Elite-16-Turnier : Beach-Duo Borger/Sude in Hamburg im Viertelfinale

Hamburg Das Stuttgarter Beach-Volleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude hat das Viertelfinale beim Elite-16-Turnier der Beach-Pro-Tour in Hamburg erreicht.

Die 33-jährige Borger und die ein Jahr ältere Sude kamen in ihrer Gruppe zu ihrem zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Die EM-Dritten setzten sich gegen die an Nummer drei gesetzten Brasilianerinnen Barbara Seixas de Freitas und Carolina Solberg Salgado 21:16, 19:21, 15:10 durch und können in ihrem Pool nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden.

Die jeweils Ersten und Zweiten der vier Gruppen bei Männern und Frauen ziehen in das Viertelfinale am Samstag ein. Die Turniersieger kassieren jeweils 30.000 Euro. Die Veranstaltung gilt für die europäischen Paare auch als Generalprobe für die EM in der kommenden Woche in München.