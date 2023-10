EU gegen NA BDS sichert WM-Teilnahme in LoL Worlds Qualifying Series

Seoul · Mit einem 3:0-Sieg in der Worlds Qualifying Series steht Team BDS in den Play-Ins der Weltmeisterschaft für League of Legends. Der LCS-Gegner Golden Guardians blieb chancenlos.

09.10.2023, 09:04 Uhr

In kaum mehr als zwei Stunden qualifizierte BDS sich in der Worlds Qualifying Series zur LoL-WM. Foto: Riot Games/dpa

„Ich hatte gemischte Gefühle über das Spiel, weil ich nicht wusste, ob wir gewinnen oder verlieren würden“, sagte BDS-Toplaner Adam „Adam“ Maanane im Interview nach dem Spiel. „Innerlich war ich überzeugt, dass wir sie zerstören würden. Und das haben wir geschafft.“ Da der Spielbetrieb in der russischen Liga weiterhin ausgesetzt ist, war ein Startplatz zur LoL-WM noch zu vergeben. Während China und Korea bereits mit jeweils vier Teams am Start sind, mussten sich Europa und Nordamerika in der einmalig veranstalteten Worlds Qualifying Series um einen weiteren Platz streiten. Gegen Golden Guardians, zuletzt beim MSI dabei, galt BDS im Voraus nicht unbedingt als Fvorit. Am Ende wurde es aber deutlich zugunsten des viertbesten LEC-Teams. Nur im zweiten Spiel führte GG anfangs, abseits davon zeigte sich BDS in Bestform und darf nach einem gnadenlosen 3:0 am Dienstag bei den Worlds Play-Ins starten. © dpa-infocom, dpa:231009-99-496330/2

(dpa)