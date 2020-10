RLCS X Fall EU : BDS gewinnt europäisches Herbst-Major in Rocket League

BDS gewinnt europäisches Herbst-Major in Rocket League

San Diego Team BDS bleibt auch beim Herbst-Major der Rocket League Championship Series ungeschlagen. Im Finale des europäische Turniers setzte sich BDS mit 4:2 gegen Vitality durch.

„Beim Stand von 3:0 hatten wir irgendwie Angst davor, das Finale zu gewinnen. Das konnte Vitality nutzen, um selbst zwei Spiele zu gewinnen“, sagte BDS-Spieler Alex „Extra“ Paoli nach dem Finale. „Wir waren im Herbst-Split sehr gut und ich bin mir sicher, dass wir das auch in den nächsten beiden Splits sind“.

BDS startete stark ins Finale und gewann die ersten beiden Spiele mit 1:0. In Spiel drei fing BDS dann an zu schwächeln. Die Schweizer verspielten eine 2:0-Führung und konnten das Spiel erst knapp in der Nachspielzeit durch ein Tor von Marc „MaRc_By_8.“ Domingo entscheiden.