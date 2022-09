League of Legends : BDS Academy schlägt Gameward im Halbfinale der EU Masters

Berlin Team BDS Academy steht nach dem Sieg gegen Gameward im Finale des europäischen League-of-Legend-Turniers European Masters. Im ersten Halbfinale, das nur aus Teilnehmern der französischen Liga LFL bestand, behielt BDS mit 3:0 die Oberhand.

In der entscheidenden dritten Partie sah es für Gameward zu Beginn so aus, als könnten sie BDS ein Spiel abnehmen. Doch das Team um den deutschen Ex-LEC-Spieler Steven „Reeker“ Chen ließ sich den 3:0-Sieg nicht nehmen und marschiert in das Finale. Der Final-Gegner wird in der Partie zwischen Team Heretics aus Spanien und dem französischen Team und Titelverteidiger LDLC ermittelt.