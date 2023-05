G2 Gozen und Guild X lauern BBL und Acend dominieren Valorant Game Changers

Während sich die Spielerinnen der in Berlin ansässigen E-Sport-Organisation G2 nur einen Tag nach der Pleite gegen BBL (1:2) mit einem 2:0-Sieg gegen Navi CEL rehabilitieren konnten, gelang dem Team von Guild seit der Schlappe gegen Acend Rising (1:2) in der vergangenen Woche eine kleine Siegesserie. Drei Erfolge feierte das Team seither, davon zwei in dieser Woche gegen Falcons Vega (2:0) und Ninjas in Pyjamas Lightning (2:1).