Während des Spiels Badminton-Talent aus China kollabiert auf Platz und stirbt

Wie der chinesische Badminton-Verband mitteilte, starb der junge Mann am Sonntag kurz vor Mitternacht. Die Klinik kenne die genaue Todesursache derzeit noch nicht, hieß es weiter. Der chinesische und asiatische Badminton-Verband sowie das chinesische Außenministerium in Peking drückten der Familie ihr Mitgefühl aus. Das chinesische Konsulat habe sich nach dem Vorfall umgehend mit den indonesischen Behörden in Verbindung gesetzt und Mitarbeiter in die Halle geschickt, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning.