Turnier in Saudi-Arabien Aus für Patrick Franziska – Tischtennis-Star aus Saarbrücken verliert im Finale

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Franziska hat das Grand-Smash-Endspiel in Saudi-Arabien verloren. Der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken unterlag dem Weltranglistenersten Wang Chuqin aus China am Samstag, 11. Mai, in Dschidda in 2:4 Sätzen.