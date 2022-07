DSV : Aufwärtstrend bei Schwimm-WM: Positives Fazit mit Makeln

Budapest 16 Tage schwammen, spielten und sprangen in Budapest Sportlerinnen und Sportler um WM-Medaillen. Aus deutscher Sicht prägte ein Schwimmer die Titelkämpfe besonders.

Fünf WM-Medaillen für Florian Wellbrock

Neben Wellbrock nutzten Brustschwimmerin Anna Elendt mit Silber über 100 Meter und Lukas Märtens mit seinem zweiten Platz über 400 Meter Freistil die Titelkämpfe vor begeisterten Fans in der Duna Arena, um mit Medaillen auf sich aufmerksam zu machen. Sind die deutschen Schwimmer also zurück auf dem Weg in die Weltspitze?

Als die in den USA trainierende Elendt bereits aus Ungarn abgereist war und bei den deutschen Meisterschaften in Berlin ihr Können zeigte, legten die Wasserspringer bei der WM erst los. Direkt am ersten Tag bejubelten Lars Rüdiger und Timo Barthel den dritten Platz im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett.

DSV zieht positives Fazit

Schon in gut fünf Wochen steht das nächste Highlight an. Dann beginnt die EM. „Viel Zeit bis zur Europameisterschaft ist nicht mehr. Wenn wir es in Rom ansatzweise so erfolgreich über die Bühne bringen können wie in Budapest, dann wäre das ein voller Erfolg, um die Saison wirklich abzurunden“, sagte Wellbrock. Der DSV will dann mit einem deutlich größeren Schwimm-Team als in Ungarn antreten.