Rudern Auf Medaillen-Mission: Achter will zurück in Weltspitze

Im vorläufigen Ranking um die begehrten Rollsitze für den Showdown in der französischen Hauptstadt profitierte Ocik von seiner Routine. Der 32 Jahre alte Schweriner führte den DRV-Achter bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und in Tokio jeweils zur Silbermedaille sowie zu drei WM-Siegen. „Ich konnte schon viel Erfahrung sammeln. Und dieser Erfahrungsschatz ist durch den großen Umbruch im Boot 2021 und 2022 ein Stück weit verloren gegangen. Das Potenzial in dieser Mannschaft ist komplett vorhanden“, kommentierte Ocik seine Rückkehr.