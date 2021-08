Olympia : Auch Reitz rettet die magere Bilanz der Schützen nicht

Tokio Rio-Olympiasieger Christian Reitz kann das medaillenlose Abschneiden der Sportschützen im letzten Wettbewerb nicht verhindern. Trotz der besten Vorkampfleistung reicht es für ihn mit der Schnellfeuerpistole nur zu Rang fünf.

Christian Reitz nahm nach der olympischen Nullnummer in Tokio umgehend die nächsten Sommerspiele 2024 in Paris ins Visier. „Wenn vom Drumherum alles passt, dann gibt es keinen Grund für mich aufzuhören. Das war auch nie anders geplant gewesen“, sagte der 34-Jährige.

Nach dreimal Gold und einmal Silber in Rio gingen die Sportschützen leer aus - wie schon 2012 in London. Der im April 2022 aus dem Amt scheidende Sportdirektor des Deutschen Schützenbundes (DSB), Heiner Gabelmann, war entsprechend geknickt. Als ein „eher schlechtes Abschneiden“ bewertete er den Tokio-Auftritt. In einigen Disziplinen wie Gewehr im Männerbereich, vor allem in den Flintendisziplinen und mit Abstrichen auch in der Luftpistole gäbe es Nachholbedarf. Nur im Bogenschießen holte der DSB mit dem Frauen-Team Bronze.